David di Donatello, serata speciale con Carlo Conti

L’edizione numero 65 dei David di Donatello passerà sicuramente alla storia. Una versione tutta tecnologica senza pubblico e senza red carpet, in onda venerdì 8 maggio in prima serata su Rai 1. Anche quest’anno la conduzione è affidata a Carlo Conti.

L’evento che celebra il cinema italiano andrà in onda in una versione assolutamente inedita. Carlo Conti presenterà da solo in studio in Via Teulada i candidati in gara, ognuno dalla propria abitazione. Sarà una serata non da criticare – ha spiegato Conti al quotidiano ‘La Stampa’ – ma da apprezzare perché solo in questo modo possiamo premiare il nostro cinema italiano e non buttare via un anno importante. Così il vincitore non riceverà materialmente la statuetta, assegnata in modo virtuale.

Per ogni categoria ci saranno cinque collegamenti e tra i candidati figurano i nomi di Roberto Benigni e Stefano Accorsi come migliori attori non protagonisti rispettivamente per “Pinocchio” e “Il campione”, Jasmine Trinca, Lunetta Savino e Valeria Golino tra le candidate a migliori attrici protagoniste, e ancora Pierfrancesco Favino ed Alessandro Borghi nella categoria migliori attori protagonisti per “Il traditore” e “Il primo re”. L’attrice Franca Valeri che compirà 100 anni il prossimo luglio riceverà Il David Speciale 2020.

Come ha spiegato a “La Stampa”, Carlo Conti che per primo ha fermato una diretta con la sospensione de “La Corrida” a marzo, sarà così il primo conduttore a tornare dal vivo con una prima serata. L’apprezzato presentatore sta lavorando su un nuovo progetto che dovrebbe essere pronto per il prossimo giugno. Si tratta di un programma di intrattenimento con i protagonisti che giocheranno con classifiche non soltanto musicali. Prima però la serata dei David di Donatello in onda anche su Rai Italia.

