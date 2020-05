Fase 2: Rapallo trasforma lungomare in grande isola pedonale

(ANSA) – GENOVA, 07 MAG – Rapallo ha deciso di ripartire con una grande isola pedonale in estate sul lungomare. Lo hanno annunciato questa mattina il sindaco Carlo Bagnasco e il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico. “In questi giorni, assieme ad assessori e consiglieri comunali, stiamo dando ascolto alle categorie e concordiamo sul fatto di dover dare risposte concrete, serie – spiega il primo cittadino -. Una di queste é rendere pedonale il centro cittadino, dando la possibilità? agli esercizi commerciali di usufruire di maggiori spazi all’esterno, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione da Covid-19, ma anche alla famiglie di passeggiare in sicurezza”. Niente auto dunque in una delle zone piu’ spettacolari della cittadina turistica, affacciata sul mare a ridosso dell’Antico Castello medievale. Il grande marciapiede rosso ospiterà i tavolini di bar e ristoranti mentre la strada sarà chiusa al traffico. Una Commissione tecnica darà indicazioni in base alle regole che giungeranno dal Governo centrale e dalla Regione Liguria per garantire le distanze di sicurezza. “Questo ci darà la possibilità, la sera, di usufruire di una grande isola pedonale naturale e far apprezzare il bellissimo scenario della passeggiata a mare, che ci invidia tutto il mondo – sottolinea il presidente Campodonico -. E’ un forte incentivo per rendere piu? attraente e appetibile la nostra Rapallo, mantenendo tutte le necessarie misure di sicurezza”. (ANSA).