Coronavirus: i dati descrivono il passato. Rischi in agguato

ROMA. – Una fotografia del passato: è questo che continuano a darci i numeri dell’epidemia in Italia. E’ infatti ancora molto presto per capire che cosa sta accadendo con l’inizio della riapertura e si rischia “di perdere il controllo”. “Quello che registriamo oggi è il frutto di quello che abbiamo visto durante il lockdown”, ha detto il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus-Dati e analisi scientifiche”.

Nell’attesa di conoscere i dati l’unica cosa da fare è mettere in atto azioni che riescano a mitigare o a evitare il rischio di focolai o addirittura di una seconda ondata dell’epidemia. Distanziamento sociale, una massiccia politica di test, tracciamento dei contatti e strutture Covid-19 per la quarantena e l’isolamento dei contatti sono le misure indicate da uno dei massimi esperti internazionali di epidemiologia, il fisico Alessandro Vespignani, della Northwestern University di Boston.

Il rischio, non solo per l’Italia è “di avere è un nuovo lockdown che sarebbe economicamente e psicologicamente devastante”, ha detto l’esperto nel forum online organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati (Sissa) e dal Centro internazionale di fisica teorica (Ictp).

“Ho paura si perda facilmente il controllo”, ha proseguito Vespignani, e che dire alle persone ‘potete andare dai nonni’ significhi “trovarsi con 30 milioni di persone sulle strade”. Secondo l’esperto prima di riaprire si sarebbe dovuta costruire un’infrastruttura per monitorare l’epidemia, con test, tracciamenti e quarantena preventiva. Se “non abbiamo tutto questo – ha detto – ci stiamo muovendo in una maniera avventuriera, sperando che le cose vadano bene”.

Duri anche i toni del direttore della Sissa, Stefano Ruffo, per il quale “la preparazione della fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni, ma nessun efficiente e reale piano d’azione da attuare è stato proposto dalle autorità”. Inoltre “non si sta effettuando – ha rilevato – un numero sufficiente di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione”.

Bisognerà aspettare per capire se e quanto la ripartenza farà nuovamente salire la curva epidemica che il lockdown è riuscito a piegare solo in un tempo molto lungo. “Se in questi primi giorni della fase 2 i contagi stanno ripartendo lo sapremo solo fra 15 giorni”, ha osservato Sestili, riferendosi al tempo medio che trascorre dall’inizio dell’infezione alla comparsa dei sintomi.

“E’ molto probabile che ancora oggi i dati indichino che decessi e contagi sono meno di cento, ma non è il caso di festeggiare né di abbassare la guardia perché si tratta di risultati del passato”. I numeri, ha aggiunto, oggi ci dicono che “al momento la situazione non è tranquilla: sta migliorando ma abbiamo ancora tanti contagi”: basti considerare che se attualmente i contagiati cono circa 100.000 e 1.500 i nuovi casi positivi al giorno, allo scattare del lockdown del 9 marzo i positivi erano 8.000 con 1.500 nuovi casi al giorno e alla seconda chiusura del 22 marzo i positivi erano 50.000, la metà di adesso e 5.000 i nuovi casi positivi al giorno.

“La differenza fondamentale – ha osservato – è che allora l’indice di contagiosità R era ancora alto, mentre adesso è sotto il valore 1 in tutte le regioni”. La sfida è continuare a mantenere l’indice R sotto 1 e per questo, ha detto Sestili, sono indispensabili strumenti come quelli indicati da Vespignani.

“Tamponi anche agli asintomatici e test sierologici dovrebbero essere la prima linea per scongiurare focolai e nuove ondate, insieme al tracciamento dei contatti. Ma ad oggi – ha concluso – sul modo in cui dovrebbe essere tracciata la catena dei contatti non ci sono indicazioni chiare”.