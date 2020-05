(ANSA) – ROMA, 07 MAG – I club di Lega Pro hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20. È quanto emerge dall’Assemblea di Lega Pro in corso oggi. A pronunciarsi in via definitiva dovrà essere il Consiglio federale. (ANSA).