J.J. Rendón pagó 50 mil dólares a Goudreau

CARACAS – El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió haber firmado un contrato con un representante de Silvercorp, Jordan Goudreau, para realizar un operativo que culminaría con la detención de varios funcionarios del Gobierno de Maduro.

En el programa Conclusiones, transmitido por CNN en Español, J.J. Rendón reconoció su firma en el contrato que mostró el ex militar procesado por la justicia de EEUU, Cliver Alcalá y Gourdreau. Y confirmó el pago de cincuenta mil dólares de su bolsillo a la compañía de Goudreau para cubrir gastos operativos.

“Era una exploración para ver la posibilidad de capturar y entregar a la justicia a miembros del régimen (de Nicolás Maduro) con indictments (acusaciones), orden de captura, etcétera”, dijo Rendón en la entrevista, en la que aseveró que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió “luz verde” para llevar a cabo la operación.

Durante la entrevista manifestó, que el plan había avanzado hasta octubre pasado hasta la conclusión de un acuerdo, que el calificó como “acuerdo preliminar”.

Rendón lo denomina un globo de prueba, una prueba de lo que Goudreau podría hacer que nunca fue oficialmente aprobada. Siendo el objetivo: “Una operación para capturar, detener, eliminar a Nicolás Maduro. . . eliminar el régimen actual e instalar al reconocido presidente venezolano Juan Guaidó”, refiere el The Washington Post.

Los pasos iniciales de esta incursión paramilitar fallida, de acuerdo al medio, se ejecutó en la residencia de Rendón, en la que Guaidó participó por videoconferencia. Las reuniones comenzaron en septiembre.

Los gastos de la operación estarían valorados en 200 millones de dólares, los cuales provendrían “de futuras exportaciones de petróleo venezolano bajo un gobierno de Guaidó”. Finalmente, se llegó al convenimiento de otorgar a Goudreau, ex boina verde de la Armada de EEUU, 14% de unas presuntas reservas de dólares en manos de líderes chavistas no identificados, detalla el medio.

En el artículo se dice que el gobierno de EEUU no fue informado del plan en detalle, porque, según J.J. Rendón, era una exploración preliminar, y además Goudreau nunca logró ser escuchado por ninguna autoridad en Washington.

Este plan, además de tener como meta capturar y enviar a Maduro a EEUU, tenía como fin contratar a la empresa Silvercop para entrenar y asesorar a ex soldados venezolanos desertores para ejecutar dicha operación.

“Estamos haciendo lo correcto para nuestro país”, dijo Guaidó al manifestarse “a punto” de acuerdo el pasado mes de octubre, conversación que grabada en secreto por Goudreau.

El estratega político JJ Rendón, insistió este jueves en que el gobierno opositor no estuvo al tanto de la Operación Gedeón y que los militares que participaron, fueron víctimas de un embaucador, en referencia a Jordan Goudreau.

“Ese señor (Goudreau) usó ese papel (contrato) para decirle a otra gente que tenía un acuerdo, que ese monto era gigante, que contrató gente, que levantó dinero no sabemos de dónde, que compró unas armas no sabemos cómo, las llevó para allá no sabemos cómo tampoco, todavía le están diciendo que los tienen infiltrados (…) y todavía este señor insiste en mandar estos muchachos a una operación suicida, que yo creo que lo hicieron de corazón y se inmolaron por la patria, porque son víctimas de un embaucador”, puntualizó Rendón.