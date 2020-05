Pancalli, martedì in Giunta misure Cip a sostegno società

(ANSA) – ROMA, 07 MAG – “L’annuncio del Ministro Spadafora in merito a un prossimo stanziamento di risorse a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche è un’ottima notizia. Lo sport di base è una risorsa preziosa per tutto il Paese perché offre un servizio importante per la collettività sia sotto il profilo della salute che sotto l’aspetto sociale”. È quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico interpellato dall’ANSA. “Anche il Comitato italiano paralimpico, nel suo piccolo – ha aggiunto Pancalli – sta lavorando in questa direzione. Abbiamo infatti convocato per martedì prossimo una Giunta straordinaria per proporre una serie di importanti misure finalizzate a supportare economicamente le società sportive che operano nei territori. È questo il momento in cui ciascuno deve fare la propria parte per sostenere i settori della nostra società più in difficoltà”. (ANSA).