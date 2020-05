Coronavirus: a Istanbul arriva la ‘bolletta sospesa’

(ANSA) – ISTANBUL, 7 MAG – A Istanbul arriva la ‘bolletta sospesa’. Per affrontare la crisi economica che attanaglia migliaia di famiglie turche a seguito dell’emergenza Covid-19, il Comune della metropoli sul Bosforo ha creato un sistema online che permette di saldare in modo anonimo le fatture di acqua e gas di altri utenti in difficoltà. A trenta ore dal lancio, la campagna ‘Askida Fatura’ (La bolletta nel gancio) ha già permesso di raccogliere oltre un milione di dollari (più di 7 milioni 300 mila lire turche), aiutando così 57.177 persone a pagare le proprie bollette. L’iniziativa trae spunto da una tradizione turca analoga a quella del ‘caffè sospeso’ napoletano, secondo cui quando si acquista un filone di pane se ne può pagare in anticipo un altro, che viene poi messo in buste appese a un gancio per le persone bisognose. “La prova di solidarietà della nostra città crea un esempio per tutto il mondo”, ha commentato su Twitter il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu.