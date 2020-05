Coronavirus: Fiorentina colpita, altri sei positivi

FIRENZE. - É stata fra le squadre di Serie A più colpite dal coronavirus con i giocatori Vlahovic, Cutrone e Pezzella fra i contagiati oltre al medico sociale Pengue, al fisioterapista Dainelli e qualche altro dipendente del club.

Una dozzina in tutto come ha ricordato più volte il patron Commisso esternando la sua preoccupazione dagli Stati Uniti. Dopo i nuovi test e tamponi effettuati ieri in vista della ripresa, facoltativa, domani pomeriggio al Centro sportivo “Davide Astori” sono risultati positivi tre calciatori e tre componente dello staff tecnico-sanitario come comunicato dalla società viola con una nota ufficiale.

Come da protocollo le . . .

