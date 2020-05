Motogp studia partenza, due date a Jerez a luglio

ROMA. – La motogp prova a scaldare i motori. Il mondiale delle due ruote potrebbe infatti partire il 19 luglio con il gran premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, e proseguire la domenica successiva, 26 luglio, sullo stesso circuito con il gp di Andalusia.

Sembra dunque sbloccarsi la situazione di stallo provocata dalla pandemia, anche se il calendario 2020 sarà ridotto forse a 10-12 gare come ha detto l’ad della Dorna, Carmelo Ezpeleta.

E proprio la Dorna, insieme con la Regione Andalusia e la municipalità di Jerez, ha chiesto al governo spagnolo l’autorizzazione per far disputare le due gare (e una terza, il 2 agosto nella categorie sbk) che dunque darebbero l’avvio al mondiale 2020.

La stagione sarebbe dovuta partire con il gp del Qatar l’8 marzo, seguito da quello di Thailandia il 22 marzo e così via; da allora si è passati di rinvio in rinvio, coinvolgendo fra l’altro anche le gare previste al Mugello il 31 maggio e poi quello di Catalogna il 7 giugno e a seguire i gp di Olanda, Germania e Francia.

Il gp di Spagna del 19 luglio era in origine previsto il 3 maggio. Il mondo dei motori resta dunque in attesa.

Intanto l’ex campione del mondo di F1 Fernando Alonso ha annunciato di essere pronto per correre di nuovo la 24 ore di Le Mans e ha invitato Valentino Rossi a unirsi a lui il prossimo 19 settembre.

Il Dottore non ha mai nascosto di essere tentato da questa prestigiosa corsa : “Direi a Valentino di correre a Le Mans, perché è un’esperienza per la vita -, ha detto Alonso in una diretta social -. Devi preparare bene la gara perché tutto è molto professionale e competitivo, non è solo resistenza, non c’è tempo per rilassarsi”.

L’ex ferrarista, che a Le Mans ha corso e vinto due volte, ha anche detto di avere le idee chiare sul suo futuro e che i programmi per il 2021 sono abastanza definiti: “So più o meno che cosa fare, spero di annunciarlo al più presto”.