Coronavirus: con il lockdown le tigri del Bengala godono

(ANSA) – KOLKATA, 7 MAG – Con gli umani sotto controllo a causa del coronavirus, nella grande foresta di mangrovie delle Sundarbans, nello Stato indiano del Bengala, numerose tigri stanno uscendo a giocare con i ranger del parco, che hanno segnalato un’impennata negli avvistamenti dei grandi felini. La foresta delle Sundarbans, a cavallo tra il Bengala Occidentale e il vicino Bangladesh, è la più grande foresta di mangrovie al mondo e ospita le maestose tigri reali del Bengala, una specie in via di estinzione. “L’avvistamento di tigri è aumentato dopo il blocco”, ha detto Sudhir Das, direttore della riserva di tigri di Sundarbans, riferendosi alle restrizioni nazionali in atto dalla fine di marzo. In tempi normali, i funzionari della foresta intravedono i grandi felini non più di due volte a settimana, ha detto Das. Ma con il blocco che ferma il traffico turistico e la messa a terra dei rumorosi motoscafi che di solito solcano i corsi d’acqua della regione, ora stanno avvistando tigri “fino a sei volte” a settimana.