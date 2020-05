Calcio: prove tecniche di campo, Roma ritrova Trigoria

ROMA. – Di nuovo in campo, anche se distanti più di 20 metri l’uno dall’altro. È ufficialmente cominciata la Fase 2 anche per i giocatori della Roma, che oggi hanno ripreso ad allenarsi seguendo il protocollo di sicurezza anti-coronavirus stilato dal club giallorosso.

Sul fronte societario, invece, sembra a rischio non solo il negoziato per la cessione della Roma da Pallotta al Gruppo Friedkin ma anche la trattativa per l’acquisizione dei terreni di Tor di Valle (dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio di proprietà) da parte dell’immobiliarista ceco Vitek.

A Trigoria intanto Dzeko e compagni sono arrivati scaglionati e secondo un ordine prestabilito. La società infatti ha deciso di riprendere il lavoro dividendo la rosa in tre gruppi, permettendo così alla squadra di lavorare sui vari campi a disposizione rispettando le disposizioni legate al distanziamento sociale.

Il primo gruppo di calciatori ha iniziato ad allenarsi su due campi alle 9:30, il secondo alle 10:45, il terzo a mezzogiorno. I giocatori appena arrivati si sono sottoposti alla doppia misurazione (temperatura e ossimetria) nei gazebo allestiti all’intero del centro sportivo, poi ciascuno è andato nella propria camera dove ha trovato la divisa d’allenamento. Il tecnico portoghese Paulo Fonseca ha seguito il lavoro a cavallo tra i due campi indossando una mascherina.

La squadra ha svolto esercizi individuali con il pallone, alternati a lavoro atletico, ciascuno in una spicchio di campo distante più di 20 metri dall’altro, mentre i portieri si sono concentrati su un lavoro specifico. Al termine dell’allenamento di ciascun gruppo, e prima della ripresa di quello successivo, i magazzinieri hanno igienizzato i paletti e i palloni utilizzati.

Nel primo gruppo erano presenti i portieri Pau Lopez e Fuzato, e i giocatori Ibanez, Juan Jesus, Kolarov, Mancini, Santon, Smalling, Veretout, Zappacosta e Villar; nel secondo i portieri Mirante e Cardinali, e i giocatori Cristante, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti e Under; l’ultimo gruppo era invece composto da Bruno Peres, Carles Perez, Cetin, Diawara, Fazio, Pastore e Spinazzola.

Zaniolo ha invece proseguito a Trigoria col programma di recupero, postando poi un messaggio su Twitter: “Mai fermarsi e tornare a splendere”.

Sul fronte societario, intanto, da registrare le parole di Martin Nemecek, direttore generale del CPI Property Group dell’immobiliarista Vitek, riguardo all’affare Tor di Valle.

“L’operazione è rinviata. Abbiamo discusso, ma non abbiamo assunto alcun impegno – le dichiarazioni del manager al portale ceco E15 – . Alle condizioni finanziarie di cui avevamo parlato, non è possibile concludere l’accordo”. Per Pallotta, insomma, un altro contrattempo non da poco.