Baseball: 78 anni fa nascevano i Leones del Caracas

CARACAS – I famosi “Héroes del 41” si aggiudicarono la “IV Serie Mundial de Béisbol Amateur” regalando una gioia inmensa al Venezuela. Quest’evento serví anche a far crescere la passione per lo sport dei guantoni e delle mazze nella terra di Bolívar.

Vista l’euforia che aveva generato questo sport iniziarono a nascere diverse squadre di baseball in giro per il Venezuela. Un personaggio che approfittò di questo momento fu Jesús Corao, noto imprenditore sportivo ed esecutivo della ditta Cervecería de Maiqetía. Corao propose a Martín Tovar Lange, che era propietario di Carvecerías Caracas, di acquistare lo stadio di San Agustín e di fondare una squadra simile al Royal Criollos (che aveva solo “peloteros” venezuelani nel roster).

Nel 1942 ci fu l’acquisto dello stadio per una cifra di 800 mila bolívares, da quel momento lo stadio cambiò il nome da San Agustín a Cerveza Caracas.

Il Cervecería ha mosso i suoi primi passi nella Primera División, poi nel 1945 veniva creata la Liga Venezolana de Baseball Profesional insieme a Navegantes del Magallanes, Patriotas de Venezuela, Sabios del Vargas.

La prima gara ufficiale in quel campionato il Cervecería l’ha disputata il 13 gennaio 1946 affrontando il Vargas, per la cronaca finí 12-1 in favore dei Sabios.

In quel periodo nasce anche la rivalità con il Magallanes. La rivalità tra queste due franchigie risale al 1942, per la precisione al 31 ottobre di quell’anno, allora Magallanes e Cervecería Caracas si affrontarono per la prima volta. Quest’incontro fu visto dai tifosi dell’epoca, come la continuazione della rivalità tra Magallanes e Royal Criollos degli anni ’30. Cerveceria Caracas aveva ereditato la stessa filosofia dei Royal: quella di avere nel roster solo ‘peloteros’ venezuelani.

La rivalità tra queste de squadre é cosí grande che si rispecchia anche nel conteggio dei precedenti. I Leones prendono in considerazione anche le sfide tra Cerveceria-Magallanes, mentre la franchigia dello stato Carabobo non la aggiunge nelle proprie statistiche.

Il Magallanes domina la denominata “serie particular” con 399 vittorie contro le 392 dei “melenudos”.

Dalla sua fondazione nel 1942 la formazione capitolina ha vinto 17 scudetti come Leones e 3 come Cervecería. Nel suo palmarés ci sono anche due trofeo della Serie del Caribe.

Tra i campioni che hanno giocato con i Leones ci sono Andrés Galarraga Padovani, Marco Scutaro, Pete Rose, Alfonso “chico” Carrasquel, Omar Vizquel, Bob Abreu, Pompeyo Davalillo, ed altri.

(di Fioravante De Simone)