Scuola: M5S, 3 milioni da taglio stipendi eletti

(ANSA) – ROMA, 8 MAG – Sono oltre tre milioni gli euro derivanti dal taglio stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali M5 che sono stati destinati a progetti di ecosostenibilità per le scuole italiane nell’ambito del progetto “Facciamo EcoScuola”. E’ quanto annuncia il blog delle Stelle dove sono state avviate da oggi le votazioni degli iscritti sui quasi 1.000 progetti ammessi e presentati da altrettante scuole italiane nell’ambito della iniziativa. Successivamente a questa fase di valutazione dei progetti su base regionale da parte degli oltre 166.000 iscritti, ci sarà una fase di votazione per stabilire a quali istituti scolastici garantire un contributo fino a 20.000 euro per la realizzazione degli stessi.