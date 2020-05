(ANSA) – ROMA, 8 MAG – L’Europa è di fronte “alla più grave crisi economica della sua storia, la risposta che daremo ne definirà il futuro. Le prime risposte sono andate nella giusta direzione ma ora è urgente definire ulteriori misure, serve un salto di qualità che non può che essere un grande piano per la ricostruzione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando alla conferenza The State of the Union.