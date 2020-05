Coronavirus: il primo giugno riapre il Gran Bazar a Istanbul

(ANSA) – ISTANBUL, 8 MAG – Riaprirà i battenti il primo giugno il Gran Bazar di Istanbul, uno dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo, che era era stato chiuso il 23 marzo per l’emergenza Covid-19. Lo ha annunciato stamani il presidente del suo Consiglio direttivo, Fatih Kurtulmus. Oltre che uno dei principali centri di attività commerciali e cambi valutari della Turchia, il Gran Bazar è un luogo simbolo del turismo nella metropoli sul Bosforo, a poca distanza dalla moschea Blu di Sultanahmet e dal museo di Santa Sofia. La riapertura si lega alla volontà di far ripartire dal mese prossimo i flussi turistici a Istanbul, che ospita circa 15 milioni di visitatori all’anno. I centri commerciali apriranno in Turchia già lunedì, ma senza permettere l’accesso a bar e ristoranti.