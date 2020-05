Trump reitera que su gobierno nada tiene que ver con intento de invasión

CARACAS – El presidente norteamericano Donald Trump, reiteró no estar implicado en los hechos ocurridos en Venezuela el pasado fin de semana, y afirmó que “si yo quisiera hacer una operación contra Venezuela, no sería un secreto. Yo no mandaría un pequeño grupo. No. Llamaríamos el Ejército”, declaró para la cadena Fox News.

El jefe de la Casa Blanca afirmó no saber mucho de la operación y comentó que fue un grupo renegado que entró. “Muchos venezolanos. Creo que gente de otros países. Vi fotos de ellos en una playa. No eran dirigidos por el general George Washington, obviamente. No fue un buen ataque. Creo que los esperaron, inclusive, antes de llegar a tierra, pero no sé nada de ese caso”.

“Nuestro gobierno no tiene nada que ver con esa operación. Si nosotros hiciéramos algo contra Venezuela no sería de esa manera. Sería un poquito diferente. La llamaríamos invasión”, manifestó el mandatario de los Estados Unidos.

Senadores piden aclarar postura

Por otra parte, tres senadores de EEUU pidieron a su gobierno que Trump que explique si conocía de un intento de ataque con participación de exmilitares estadounidenses contra el régimen venezolano y cuestionaron si fondos de Washington fueron destinados para el operativo.

«Maduro es un dictador y el pueblo venezolano merece vivir nuevamente en una democracia, pero eso solo se logrará a través de una diplomacia vigorosa y efectiva, no de aventuras militares», destaca la comunicación dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, al fiscal general, William Barr, y al director interino de Inteligencia Nacional, Richard Grenell.

Los senadores Chris Murphy, Tim Kaine y Tom Udall, todos del Partido Demócrata e integrantes del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, piden aclarar el intento de invasión marítima en las costas de la Guaira, debido a que hay dos ciudadanos norteamericanos arrestados (Airan Berry y Luke Denman), ambos ex militares que trabajaban para la contratista militar Silvercorp.

«O bien el Gobierno de EE.UU. no estaba al tanto de estas operaciones planificadas, o estaba al tanto y les permitió proceder. Ambas posibilidades son problemáticas», afirman los senadores en la misiva.

Igualmente, recuerdan en el texto que la ley «Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act» fue promulgada por Trump en diciembre pasado, para apoyar y lograr una solución negociada y pacífica a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

Afirman que los ataques armados, aunque sean ejecutados por actores independientes, van en contra de esa política, pues este tipo de incursiones perjudican las perspectivas de una transición pacífica y democrática en Venezuela y no resuelven la crisis que padece la nación suramericana.

En tal sentido, los parlamentario piden que su presidente les responda si estaba al tanto directamente o por medio del Gobierno venezolano o colombiano, de los planes de Jordan Goudreau y de su comunicación con asesores de Juan Guaidó, a quien EEUU y más de 60 países, reconocen como presidente interino de Venezuela.

Maduro y su régimen insisten que el gobierno de Donald Trump es el responsable de la incursión armada en Venezuela y señala como “inverosímil, increíble y nerviosa”, las reacciones del mandatario sobre el caso.