Fedecámaras: “No podemos seguir inoperativos”

CARACAS – El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, alertó este viernes sobre los daños que pueden producirse en el país como consecuencia de que la empresa privada permanezca inoperativa. Solicitó activar protocolos para la reincorporación de los privados a sus actividades.

“Luego de 60 días de haber iniciado esta emergencia por esta pandemia la empresa privada no puede seguir más tiempo detenida, (…) debemos evitar también la contracción financiera en Venezuela que ya hemos visto en otros países. Tanto para las empresas como para las personas en inviable seguir estando detenidos”, dijo.

Cussano manifestó, “lo que vemos es que en algunas zonas se está abriendo el pequeño comerciante y no lo hace bajo protocolos o bajo el entendimiento de hacerlo de la mano con los trabajadores para evitar o cuidar la salud del país”.

Recordó, que la producción de alimentos y medicinas “está sobre los hombros del sector privado aún a pesar de la crisis de servicios, combustible y los problemas que nos toca lidiar. Aún a pesar de eso este sector sirve a la nación en la producción de bienes y servicios”.

El presidente de Fedecámaras señaló que “en Portuguesa, el estado granero, los productores deben hacer por horas colas por una cantidad insuficiente de combustible para operar. Y eso es una gran incertidumbre. En el marco de esta cuarentena hemos planteado importar gasolina. Hemos pedido información clara en este tema para poder articularnos”.

Servicios públicos deficientes

En cuanto a los servicios públicos dijo “De nada sirve que el sector primario tenga seguridad en el tema de combustible (…) si después no tiene el sector telecomunicaciones cómo darle mantenimiento a sus antenas repetidoras que por cierto necesitamos optimizar”.

“Necesitamos coordinar los sectores de la cadena productiva y obviamente certidumbre en los servicios públicos no solo en el combustible sino en el agua y la electricidad”, señaló.

Los empresarios han cumplido con el pago de sus empleados, pero no es sostenible sin producir. “Se ha llegado a acuerdos en tiempos, formas de trabajo, distancia para que la familia venezolana no deje de tener su salario. Pero esto no es sostenible en el tiempo si no nos permiten generar ingresos porque al no disponer de capacidad de financiamiento en el sector público y privado (…) el empresario no tiene a quién acudir para buscar un crédito para cubrir la nómina”.

Cussano alertó “que si no se va reactivando el proceso productivo de manera coordinada, responsable, están en severo riesgo empresas, unidades de producción que favorecen a empleados y consumidores”.