Coronavirus: positivo Remiro, portiere della Real Sociedad

(ANSA) – ROMA, 09 MAG – In Spagna si registra un altro caso di Covid-19. A risultare positivo, secondo quanto riporta As, è stato il portiere della Real Sociedad, una delle due squadre finaliste della Coppa del Re (l’altra è l’Athletic Bilbao), Alex Remiro, classe 1995, Under 21 spagnolo. L’estremo difensore, secondo il giornale, è asintomatico ed era già risultato negativo a un tampone. Remiro ieri non ha partecipato all’allenamento della squadra basca che ha sede a San Sebastian e adesso si trova in quarantena nella propria abitazione. (ANSA).