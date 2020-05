Gambrinus Napoli, 160 anni ma festeggiamenti solo virtuali

(ANSA) – NAPOLI, 9 MAG – Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli compie 160 anni. Ritrovo di capi di Stato e teste coronate, e poi caffè letterario e luogo di ispirazione di artisti e intellettuali del calibro di Oscar Wilde, Gabriele D’Annunzio, Ernest Hemingway e Matilde Serao, il Gambrinus è da sempre il Caffè frequentato dai Presidenti della Repubblica in visita a Napoli. Di proprietà degli imprenditori Antonio e Arturo Sergio e Massimiliano Rosati, fa parte dell’Associazione Locali Storici d’Italia. In attività dal 12 maggio 1860 festeggerà martedì l’importante traguardo. Per ora gli auguri saranno solo in maniera virtuale, attraverso un video che sarà pubblicato sui social network, visto che il locale è chiuso al pubblico per le norme di contenimento del Coronavirus.