Francia: partito Macron, pronta scissione di 50 deputati

(ANSA) – PARIGI, 9 MAG – Sarebbero pronti ad uscire da LREM (La Republique en Marche), il partito del presidente Emmanuel Macron, alcune decine di deputati, per andare a formare sui banchi dell’Assemblée Nationale un partito pià orientato ai valori dell’Ecologia. Se – come annuncia Les Echos – nascerà il nuovo gruppo parlamentare, LREM non avrà più, da sola, la maggioranza assoluta di 289 parlamentari, ma si fermerà a 286. Del nuovo gruppo farebbero parte fuorusciti ed ex LREM ma anche deputati di varie formazioni con sensibilità per i temi ecologici. Il nome del nuovo gruppo sarebbe “Ecologie, démocratie, solidarité” e fra i fondatori ci sarebbero Matthieu Orphelin (ex-LREM vicino all’ex ministro dell’Ambiente Nicolas Hulot), Aurélien Taché (LREM) e forse Cédric Villani, il matematico che si è presentato alle elezioni a sindaco di Parigi come dissidente de La Republique en Marche e contro la candidata ufficiale, Agnès Buzyn. Fonti vicine al presidente parlano di un “non avvenimento” ed anzi di un “utile chiarimento” interno.