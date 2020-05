Fase 2:vigili fanno alzare chi prende sole al parco a Milano

(ANSA) – MILANO, 9 MAG -Gli agenti della Polizia locale di Milano ai giardini Montanelli, tra i più frequentati di Milano nella centralissima zona di Porta Venezia, hanno fatto il giro del parco per invitare le tante persone sdraiate al sole ad alzarsi. È infatti possibile passeggiare, correre e stare seduti sulla panchine, non stare sdraiati sul prato. Tutti hanno mascherine di protezione e, in linea di massima, le distanze di sicurezza sono rispettate. Molte le famiglie con bambini, ciclisti e runner.