Calcio: Milan, nessun positivo avanti con allenamenti

(ANSA) – MILANO, 09 MAG – Nessun caso di Coronavirus al Milan che prosegue con gli allenamenti individuali a Milanello. “Il Milan – spiega il club con una nota – comunica che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori e staff, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa”. Ibrahimovic rientrerà lunedì, Kessie è ancora bloccato in Costa d’Avorio. (ANSA).