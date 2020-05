Escursionista precipita sulle Alpi Apuane, morto in ospedale

(ANSA) – FIRENZE, 09 MAG – Un escursionista di 56 anni, di Montelupo Fiorentino (Firenze) è morto per le ferite riportate in una caduta in montagna, sul Monte Cavallo nel comprensorio delle Alpi Apuane. L’uomo è deceduto all’ospedale di Cisanello (Pisa) dove era stato trasferito dai soccorritori, Soccorso Alpino e 118. L’escursionista è caduto in un punto molto scosceso sul versante marittimo della montagna. Non era da solo ma con altre due persone stava effettuando la traversata lungo la cresta in quota caratterizzata da gibbosità impegnativa e l’incidente è avvenuto tra il prima e il secondo picco del monte. Sul posto, l’elisoccorso Pegaso con il medico e il tecnico del Soccorso Alpino, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale di Cisanello dove però il 56enne è morto. Una squadra del Sast di Massa ha messo in sicurezza gli altri due escursionisti seguendo i protocolli in ambito anti Covid-19 e dunque con tutti i dispositivi di protezione individuali.