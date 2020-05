Coronavirus: Musk, mi vietano di riaprire, sposto Tesla

(ANSA) – WASHINGTON, 9 MAG – Elon Musk minaccia di lasciare la California, dove si trova il suo unico sito di produzione di auto elettrice Tesla in Usa, perchè le autorità locali gli hanno vietato di riprendere la produzione a causa della pandemia di coronavirus. “Francamente è la goccia che fa traboccare il vaso, Tesla trasferirà immediatamente la sua sede e i suoi progetti futuri in Texas e Nevada e se dovrà mantenere una attività a Fremont dipenderà dal modo in cui siamo trattati”, ha twittato.