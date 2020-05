Esport: fine settimana con il GP di Spagna virtuale

CARACAS – Il rombo dei motori si farà sentire questo fine settimana quando andrà in scena il Gran Premio di Spagna. Voi direte: com’è possibile? Lo sport in giro per il mondo è ancora fermo per il Covid-19. Adesso vi spieghiamo come sarà possibile.

I piloti di Formula Uno Alex Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris, Pietro Fittipaldi ed il ferrarista Charles Leclerc sfideranno in “pista” il golfista Ian Poulter ed i calciatori Sergio Agüero, Thibaut Courtois e Arthur Melo per un GP virtuale.

Per questo speciale GP della Spagna, il bomber Agüero salirà a bordo di una monoposto della scuderia Aston Martin Red Bull Racing ed avrà come compagno di squadra Alex Albon. Quest’ultimo, lo scorso weekend si é aggiudicato la vittoria ad Interlagos.

Dal canto suo il portiere belga del Real Madrid, Courtois guiderà un’Alfa Romeo ed avrà come compagno di squadra Pietro Fittipaldi, mentre Arthur Melo salirà su una monoposto della scuderia Haas F1.

Il golfista Poulter per la terza volta in questa stagione parteciperà con una macchina del team Reanault.

Questi campioni dello sport, parteciperanno a questo GP virtuale gareggiando con una versione 2019 del gioco di F1.

(di Fioravante De Simone)