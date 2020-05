Coronavirus: Giappone, verso revoca stato emergenza

(ANSA) – TOKYO, 10 MAG – Il governo giapponese punta a revocare lo stato di emergenza in gran parte delle regioni del Paese prima della scadenza del 31 maggio, in linea con il ridotto andamento dei contagi. Lo hanno anticipato fonti governative all’agenzia Kyodo, spiegando che in almeno 34 delle 47 prefetture verrà ritirata l’ordinanza con ogni probabilità già da metà settimana se l’attuale tendenza verrà confermata. “Intendiamo allentare le misure in molte regioni” ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Yasutoshi Nishimura, durante una conferenza stampa. Le altre 13 prefetture, incluse quella di Tokyo e le zone periferiche alla capitale, sono state invece designate ‘sotto cautela’ per via del più alto numero dei contagi fin qui registrati. Ad oggi i casi di contagi a livello nazionale si assestano a 15.777 con 624 morti accertate. Tokyo guida la lista delle prefetture per numero di infezioni con quasi 5.000 casi.