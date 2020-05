Coronavirus: Iran, Khamenei, Occidente nasconde la sconfitta

(ANSA) – TEHERAN, 10 MAG – “Le nazioni occidentali hanno fallito nella loro lotta al coronavirus e cercano di nascondere la loro sconfitta”: lo ha detto oggi a Guida suprema iraniana Ali Khamenei durante un discorso in streaming al Quartier generale per la Lotta contro il Covid-19. La pandemia di “coronavirus è scoppiata negli Stati Uniti ed in alcuni Paesi europei più tardi che in altri – ha detto Khamenei -, ma nonostante il fatto che abbiano avuto più tempo per prendere le misure necessarie, hanno fallito nella loro lotta e di conseguenza il numero delle infezioni e dei decessi è aumentato in modo drammatico in quei Paesi”.