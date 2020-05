Calcio: Genoa; Marroccu, con Nicola anche il prossimo anno

(ANSA) – GENOVA, 10 MAG – “L’ottimo lavoro fatto dal tecnico è sotto l’occhio di tutti, quindi non ci saranno problemi a ripartire con lui anche il prossimo anno”. Per Davide Nicola si prospetta una conferma per il prossimo anno conquistata sul campo come ha confermato Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di Sky Sport. Il ds dei rossoblù ha anche analizzato il mercato per il prossimo campionato. “La maggiore differenza rispetto al passato, per quanto è stata la gestione del Genoa, sarà quella di applicare anche un tetto salariale – ha spiegato Marroccu -: saranno minori le entrate, bisognerà di sicuro ridurre le uscite. Una somma tra fair-play finanziario e salary cap sarà la soluzione migliore per poter ovviare ad un mercato che sarà diverso. Sarà fatto di scambi e da una mancanza di trasferimenti onerosi”. (ANSA).