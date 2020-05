Fase 2: Gelmini, dati Confcommercio allarmanti, stop ritardi

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – I dati Confcommercio sono “una fotografia cruda e allarmante sulla situazione di crisi che sta vivendo e che vivrà nei prossimi mesi il nostro Paese. I settori più colpiti sarebbero gli ambulanti, i negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar e i ristoranti e le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Facciamo riaprire subito tutte le attività in grado di garantire massima sicurezza e il distanziamento sociale. E poi servono aiuti veri per le imprese: risorse a fondo perduto, stop a tasse mutui e bollette fino a fine anno, un piano per la ripartenza che coinvolga tutto l’economia nazionale, una riforma del fisco coraggiosa. Il governo cambi marcia, non sono più tollerabili ulteriori perdite di tempo”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.