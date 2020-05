(ANSA) – WASHINGTON, 11 MAG – La Cina, attraverso i suoi hacker e la sua rete di spionaggio, sta lavorando per tentare di rubare ai ricercatori americani le scoperte sul fronte del vaccino e dei trattamenti per il coronavirus. A lanciare l’allarme – riporta il New York Times – l’Fbi e il Dipartimento Usa alla sicurezza nazionale che si apprestano a emanare un ‘public warning’ per mettere tutti in guardia dall’offensiva di Pechino.