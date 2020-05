Coronavirus: Mosca, la salute del premier Mishustin migliora

(ANSA) – MOSCA, 11 MAG – Le condizioni del primo ministro russo Mikhail Mishustin, che è in cura per il coronavirus in una struttura medica statale, stanno migliorando. Lo ha dichiarato a Interfax l’addetto stampa del premier, Boris Belyakov. “I medici notano una dinamica positiva nelle sue condizioni”, ha dichiarato Belyakov. A Mishustin è stato diagnosticato il coronavirus il 30 aprile scorso. Belyakov ha inoltre precisato che Mishustin è in contatto costante con il presidente Vladimir Putin e i membri del governo.