Da Londra ok a Premier da giugno, ma club litigano

LONDRA. – Il ritorno in campo della Premier League appare più vicino dopo l’annuncio odierno del governo britannico che ha autorizzato la ripresa dello sport professionistico in Inghilterra, seppur a porte chiuse e sotto rigido controllo medico, e non prima del primo di giugno.

Nel presentare i dettagli della fase 2 della gestione della pandemia di coronavirus, il Premier Boris Johnson ha dunque confermato quanto ripetuto nelle scorse settimane: le massime autorità politico-istituzionali vogliono concludere la stagione del campionato inglese, ferma ormai da metà marzo.

E per consentiré la ripartenza il governo oggi ha dato il via libera “allo svolgimento di eventi culturali e sportivi purché si svolgano a porte chiuse e trasmessi dalle televisioni, così da evitare il rischio di eccessivi contatti sociali”.

Secondo le linee guida governative, spetterà agli organizzatori delle singole discipline aderire in manierascrupolosa alle norme previste dal protocollo di ripresa, assumendo tutti i necessari accorgimenti per garantire la salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte.

Resta, però, ancora da capire come e quando ripartirà il campionato di calcio di Sua maestà, dal momento che perdura la profonda spaccatura tra grandi e piccoli club su molteplici punti del cosiddetto Restart Project, il piano sulle modalità di svolgimento delle 92 rimanenti partite del calendario. Dalla sospensione delle retrocessioni alle partite in campi neutri fino ai costi per i test, non è stato ancora trovato un accordo di maggioranza.

Mentre proseguono i contagi tra i calciatori: domenica il Brighton ha confermato che sono saliti a tre i suoi giocatori positivi al coronavirus. Già entro la fine di questa settimana, comunque, è i programma una nuova video-riunione tra i responsabili delle 20 società per cercare una soluzione. E dopo l’annuncio del governo, è unanime convinzione sull’isola che siano aumentate di molto le possibilità di ripresa della Premier.

Con ogni probabilità, entro la prima metà di giugno, circa un mese dopo la Bundesliga, il primo dei cinque principali campionati europei che tornerà in campo a metà maggio. E come in Germania, anche in Inghilterra verrà implementato un rigidissimo protocollo anticoronavirus. Identico a quello applicato pure in Spagna dove oggi la Ferrari con la quale il centrocampista Arthur ha raggiunto il centro sportivo del Barcellona ha sollevato un polverone.

Le regole della Liga prevedono che i calciatori utilizzino sempre la stessa auto per recarsi agli allenamenti, ma il brasiliano è stato costretto a cambiare il Suv utilizzato settimana scorsa per via della batteria scarica.

Tanto, o poco, è bastato, per ipotizzare la violazione delle norme. Il caso è rientrato solo quando il Barcellona ha spiegato l’accaduto, precisando che l’ispettore della Liga era stato avvertito per tempo.