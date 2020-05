Salvini, Spadafora? Usa calcio per coprire altri problemi

(ANSA) – NAPOLI, 11 MAG – “L’operato del ministro Spadafora lo lascio giudicare agli addetti ai lavori del mondo dello sport e del calcio ma non ne ho sentito uno contento”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a Radio Kiss Kiss. “Come se – ha aggiunto il leader leghista riferendosi al ministro dello Sport – qualcuno usasse il mondo dello sport e del calcio per coprire altri problemi. Non è che bloccando a oltranza il calcio si risolvono i problemi degli italiani. Mi sembra – ha spiegato Salvini – che qualcuno abbia una sorta di pregiudizio nei confronti di quello che sicuramente è uno sport ma che ha dietro di sé decine di decine di migliaia di posti di lavoro. E quando c’è di mezzo il lavoro – ha concluso – non si scherza”.