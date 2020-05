Mercato: Rabiot vuole la Premier, Under-Ilicic è rebus

ROMA. – Alle prese con i dubbi sui rientri di Higuain e Rabiot, la Juventus studia le strategie di mercato. Alla fine l’argentino dovrebbe rientrare in Italia, e onorare il contratto che lo lega ai bianconeri fino a giugno 2021, mentre il francese sembra intenzionato a trasferirsi in Premier League, visto che ha offerte da Everton e Manchester United.

Detto che è stata rispedita al mittente la richiesta del Lione per Demiral, potrebbero andarsene anche Pjanic e De Sciglio, in direzione del Barcellona, con il bosniaco che avrebbe già un accordo con il club blaugrana. C’è però il problema della contropartita non tanto economica ma tecnica che la Juve chiede in cambio: Todibo non basta, e il rebus è di non facile soluzione, perché il Barça non ha intenzione di privarsi di Arthur.

E sempre a propósito del Barcellona, la stampa spagnola scrive che sarebbe di dieci milioni all’anno la proposta economica fatta a Lautaro Martinez, che l’Inter non potrebbe mai pareggiare. Ma la società nerazzurra, che continua a corteggiare Vidal, ha dalla sua un contratto ancora di lunga durata con l’argentino, e quindi saranno Marotta e Ausilio a decidere se privarsi del giocatore.

Nel caso partisse, l’obiettivo sarebbe Aubameyang, che potrebbe lasciare l’Arsenal (club fortemente interessato all’ex romanista Gerson, ora al Flamengo).

Con il Torino, l’Inter ha in piedi un discorso per un possibile scambio Gagliardini-Izzo, mentre per Tonali, gioiello del Brescia, non è stata mollata la presa nonostante la folta concorrenza.

Molte, come spesso succede, le voci sulla Roma, che potrebbe aver trovato un acquirente per Pastore: Beckham lo vuole infatti nel suo Miami (per “el Flaco”, ex del Palermo, sarebbe un ritorno ai colori rosanero) ma il giocatore non sembra convinto di voler lasciare Trigoria. Sulla lista delle possibili partenze c’è anche il portiere Pau Lopez, che ha estimatori in patria.

Il ds dei giallorossi Petrachi aveva individuato come possibile sostituto dello spagnolo il 24enne Ugurcan Cakir del Trabzonspor, già nel giro della nazionale turca, ma la richiesta di 20 milioni di euro ha messo in stand by ogni discorso.

Si è sparsa anche la voce di un possibile scambio Cengiz Under-Ilicic con l’Atalanta ma non ci sono state conferme. Kean rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco, ma solo se l’Everton accetta di darlo in prestito.

Sull’altra riva del Tevere si muove la Lazio, e il ds Tare medita tre colpi, uno per reparto: i nomi di Coates per la difesa, Suarez per il centrocampo e Dendoncker per l’attacco.

La Sampdoria è sulle tracce di Brian Rodríguez, attaccante di 19 anni ex Penarol che indossa la maglia del Los Angeles nella Mls e che fa parte della nazionale uruguayana. “Sto facendo di tutto per portarlo in Europa – ha detto l’agente di Rodriguez ,Pablo Betancourt -. In particolare in Italia, perché è un campione.

Mi ricorda Ruben Sosa, ex Inter e Lazio, in versione moderna. Piace molto alla Sampdoria”. Il suo attuale club lo valuta dieci milioni di euro. Infine il Napoli: attende la megaofferta dall’Inghilterra (Liverpool o Newcastle) per Koulibaly, e intanto studia i possibili sostituti: piace molto Kumbulla del Verona ma c’è la concorrenza delll’Inter.