Riccardo Guariglia, nuovo Ambasciatore d’Italia in Spagna

MADRID – Riccardo Guariglia, ricevuto il “placet” dal governo del presidente Pedro Sánchez, è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Madrid. Sposato con Elena (Nelly) Persichetti e con tre figli grandi, Raffaele, Maria Benedetta e Nicola, che si è laureato all’“Instituto de Empresa” di Madrid, il suo ultimo incarico, prima di essere nominato il 3 ottobre Ambasciatore in Spagna, è stato quello di Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi, dal giugno 2018 al settembre 2019, durante l’intero mandato governativo.

Nato a Chicago, negli Stati Uniti, il 29 marzo 1961, Riccardo Guariglia, di famiglia napoletana, ha frequentato l’Università di Roma laureandosi in Economia e Commercio, con lode, il 21 luglio 1983. Superato l’esame di concorso, entra nella Carriera diplomatica il 1° febbraio 1985.

Dal 1985 al 1989 svolge funzioni presso l’Ufficio di Servizio Stampa e Informazione del Ministero degli Esteri. È quindi promosso a Primo Segretario all’Ambasciata d’Italia al Cairo, incarico che svolge dal 1989 – 1992 e a Console a Bruxelles, dal 1992 al 1996.

Di nuovo a Roma, è Consigliere alla Direzione Generale per gli Affari Politici del Ministero degli Esteri (Roma), in qualità di Vice Capo dell’Ufficio Balcani (1996 – 2000).

Dal 2000 al 2004 è Primo Consigliere alla Rappresentanza Permanente presso la NATO in Bruxelles. Qui è responsabile della gestione delle operazioni, delle crisi balcaniche e del dialogo mediterraneo. Assume, poi, la carica di Ministro Consigliere all’Ambasciata d’Italia a Brasilia 2004 e 2008. Appassionato di storia è questa l’occasione per approfondire le sue conoscenze sul colosso sudamericano.

È Vicedirettore Generale per l’Unione Europea con funzioni vicarie/Direttore Centrale per i Paesi europei, Ministero degli Esteri (Roma), dal 2008 al 2011. E responsabile, in tale veste, anche dei rapporti bilaterali tra l’Italia e la Spagna.

Dopo. La sua missione a Varsavia in qualità di Ambasciatore d’Italia, torna Roma dove, dal 2014. al 2018, assume l’incarico di Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. Nel 2018 è nominato Ambasciatore di grado e, quindi, Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi.

L’Ambasciatore Guariglia sostituisce l’Ambasciatore Stefano Sannino che torna a Bruxelles, nominato da Josep Borrell, capo della diplomazia europea, Vicesegretario di Economia del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (Seae).

All’Ambasciatore Riccardo Guariglia gli auguri di buon lavoro del nostro Giornale.

