Lega Pro: webinar formazione per dirigenti club di C

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – La Lega Pro dedica un nuovo progetto di formazione ai club di serie C con un webinar, seminario da remoto, in programma mercoledì prossimo alle 10,30. Un incontro via web dedicato a presidenti, amministratori, segretari e responsabili marketing dei club di serie C. “La Lega Pro investe da tempo sul tema della formazione – afferma il presidente Lega Pro, Francesco Ghirelli – e lo ha fatto prima del periodo legato all’emergenza. La formazione, che si lega alle potenzialità delle nuove tecnologie, è fondamentale, e lo è ancora di più in questo tempo. Abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra offerta, dedicandola a più figure che operano nei club di Lega Pro”. Il seminario di domani vede la partecipazione di Guido Stratta, senior executive partner e direttore Sviluppo, formazione e personale del Gruppo Enel, che si confronterà sul tema dell’arte di “imparare a disimparare: modelli di crescita delle organizzazioni e degli individui”. Il seminario sarà moderato da Livio Gigliuto, vicepresidente di Istituto Piepoli e Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale. “Le tendenze socio-economiche e i relativi fattori di competitività dello sport – spiega Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, commerciale e marketing Lega Pro – evolvono talmente velocemente che impongono ad una struttura articolata come la Lega Pro e i sui club un approfondimento costante sui modelli organizzativi da adottare”. (ANSA).