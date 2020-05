“Rinventare la ristorazione”, tavola rotonda con il CEO di “Zerosei Event Spain”

MADRID – La ristorazione del domani o, meglio ancora, come “rinventarla”. È questo il tema principale della video-conferenza alla quale invitano la nostra Camera di Commercio Italiana per la Spagna e “Amigos de la pasta”.

Conferenziere, per l’occasione, sarà Andrea Lazzari, CEO di “Zerosei Event Spain” ed esperto del settore della ristorazione e del franchising. Lazzari proporrà alcuni spunti di riflessione e di dibattito sulla riattivazione dell’attività ristorativa alla luce della situazione di incertezza generata dalle misure di sicurezza sanitaria in atto.

La pandemia, come uno tsunami, ha travolto la nostra quotidianità. Una volta superata l’emergenza, difficilmente il mondo e la nostra vita torneranno ad essere come prima. Sicuramente non vi tornerà l’attività ristorativa che dovrà trovare energie e nuove idee per far fronte ad una nuova sfida.

Gli interessati a partecipare al webinar, che si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 10:30, potranno iscriversi al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UxiKZnCWTDu6D3Z8ydKw6g

Redazione Madrid