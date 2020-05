Migranti: Conte, regolarizzare spunta armi caporalato

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Quanto alla posizione del presidente Conte essa resta identica a quella già espressa nei giorni scorsi, nel corso di una intervista a un autorevole quotidiano: regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio significa spuntare le armi al caporalato, contrastare il lavoro nero, effettuare controlli sanitari e proteggere la loro e la nostra salute tanto più in questa fase di emergenza sanitaria”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.