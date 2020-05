(ANSA) – ROMA, 12 MAG – “Il duro colpo inferto alla mafia dai magistrati di Palermo è un segnale inequivocabile. Lo Stato c’è, reagisce e risponde. C’è l’impegno condiviso da tutte le istituzioni a far sì che la crisi non crei spazi per la criminalità organizzata”. Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico.