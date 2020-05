Coronavirus: in India calo CO2, prima volta in 40 anni

(ANSA) – NEW DELHI, 12 MAG – Le emissioni di CO2 in India scendono per la prima volta in quattro decenni: lo dimostra lo studio di due analiste del CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) reso noto oggi dalla ong carbonbrief.org. L’abbattimento delle emissioni, pari a circa l’1 per cento su base annuale, si deve soprattutto al blocco quasi totale delle attività imposto dal Coronavirus negli ultimi 57 giorni: in marzo, quando il consumo di carbone è sceso in modo notevole, e quello del petrolio si è quasi appiattito, le emissioni sono state del 15 per cento in meno rispetto all’anno precedente, in aprile del 30% inferiori. Le emissioni erano già in calo nei mesi precedenti, per via del rallentamento dell’economia indiana e del progressivo aumento delle energie rinnovabili, ma non in maniera così significativa.