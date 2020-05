Fase 2, ospedali: ripresa delle visite e screening, nuova ondata di pazienti

ROMA. – Dopo il lungo periodo di lockdown che ha visto la sospensione delle attività ambulatoriali ed ospedaliere di ricovero non urgenti, riprendono gradualmente visite specialistiche e screening e gli ospedali sono a rischio di una ‘nuova ondata’ di pazienti.

Questa volta, non sono pazienti Covid, ma malati che necessitano di riprendere controlli e test. Asl e nosocomi riorganizzano dunque le riaperture, non senza difficoltà e con nuovi percorsi di sicurezza, mentre il rischio di un allungamento delle liste di attesa è concreto.

Tra i pazienti che maggiormente hanno bisogno di riprendere il percorso usuale di follow-up e controlli ci sono i malati oncologici. In questi 2 mesi di emergenza, spesso sono state interrotte chemioterapie e visite dirette. Ma un grande problema è anche quello degli screening preventivi: il centro di studi Nomisma ha calcolato che entro dicembre sono quasi 4 milioni gli screening oncologici che dovranno essere effettuati per mettersi “in pari” con gli anni precedenti, a causa del lockdown.

E se è stata avviata la graduale riapertura della sanità ordinaria e la riprogrammazione, da parte delle Aziende Sanitarie, delle attività di erogazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali non urgenti, “la ripresa delle attività troverà verosimilmente piena applicazione solo da settembre”. La richiesta sarà però “straordinaria e il Ssn – avverte Nomisma – farà fatica a soddisfarla nel breve periodo”.

Nelle prossime settimane, spiega ad esempio Alberto Lapini, presidente nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia (SIUrO), “ci aspettiamo un aumento del 25% di pazienti nei nostri reparti ed ambulatori. La Fase Due sarà caratterizzata da un incremento del carico di lavoro che dovremo gestire garantendo sempre la piena sicurezza a malati e operatori sanitari”.

Ma non sarà facile: “Sale d’attesa che accoglievano 50 persone ora con le nuove norme possono ospitarne al massimo 10 e il triage telefonico – rileva – va svolto ogni settimana per pianificare le prestazioni medico-sanitarie ed evitare eccessivi afflussi. Fondamentale è poi che gli uomini sottoposti a biopsia per carcinoma alla prostata facciano il tampone per Covid sia prima che dopo l’esame”.

Inoltre, a causa di problemi strutturali degli edifici, non tutti gli ospedali sono riusciti ad organizzare zone isolate adibite solo ai pazienti Covid. Le operazioni quindi, avverte l’esperto, verranno scaglionate e i tempi d’attesa si prolungheranno. Da inizio marzo, per motivi di sicurezza, “nelle strutture sanitarie pubbliche sono state sospese visite, esami e interventi chirurgici non urgenti.

La riapertura – sottolinea anche Roberto Cauda, ordinario di Malattie infettive alla Università Cattolica e direttore dell’Unità malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma – sarà fatta rispettando le procedure di distanziamento, mascherine e guanti”.

Nel Lazio, ha assicurato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, entro fine maggio sarà effettiva la ripresa di visite mediche, interventi, esami e ricoveri programmati, rinviati a seguito della pandemia di Covid-19. E proprio per assicurare una ripartenza in piena sicurezza, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu) ha messo a punto nuove linee guida per i Pronto soccorso.

Il documento è stato inviato a governo e Regioni e prevede, tra l’altro, la divisione dei percorsi, il distanziamento sicuro e un algoritmo per la definizione dei flussi dei pazienti.