Vettel il vincente, ma in Ferrari acuto è mancato

ROMA. – Cinque anni con la Rossa, zero tituli. Il bilancio della storia di Sebastian Vettel con la Ferrari non è esaltante: almeno finora e con il mondiale, quello del 2020 ancora tutto da scrivere causa pandemia.

La delusione dunque è grande per un pilota arrivato in Ferrari con credenziali da urlo: 4 titoli iridati consecutivi dal 2010 al 2013, al volante di una Red Bull che il giovanissimo tedesco aveva trasformato in una macchina da guerra.

Ma con il Cavallino è andata diversamente: Vettel è stato due volte secondo nel 2017 e 2018, e terzo nel 2019, sempre alle spalle del tiranno Hamilton. Troppo poco per esultare: per la Rossa, come per la Juventus, il secondo posto è sempre una sconfitta.

Vettel arrivò a Maranello a fine 2014, chiamato da Marchionne che vide in lui l’uomo adatto per risalire la china, definendolo “razionale, preciso, impegnato, equilibrato, rispettoso”.

Sembrava l’uomo della provvidenza, la pagina nuova della scuderia italiana desiderosa di scrivere un capitolo nuovo dopo l’inconcludente epoca di Fernando Alonso, anche lui arrivato da vincente, ma incapace di continuare a farlo.

Vettel sbarcò in Italia felice, sognava la Ferrari fin da bambino, a 13 si era infilato abusivamente nel box durante il gp del Nurburgring per vedere cosa facevano, innamorandosi del Cavallino. Era un predestinato, o si sentiva tale.

Per calarsi nel ruolo studiò la storia della Rossa e del Drake, imparò subito l’italiano e familiarizzò con tutti, suscitando simpatía con il suo carattere allegro e la voglia di far bene. Ma quell’agognata vittoria mondiale è sempre sfuggita, e per il titolo dopo cinque anni la Ferrari è costretta ad attendere ancora.

Quella di Vettel è stata la parabola triste di un pilota ingaggiato perché vincente, ma che non è riuscito a ripetersi. A sedici anni aveva vinto il campionato di Bmw tedesco, a 18 fece suo il titolo di miglior esordiente in Formula 3. Ad appena 19 il tedesco si fece la fama di miglior collaudatore con la Sauber.

Nel 2008 andò addirittura a punti nella sua prima gara in F1. E l’anno dopo vinse il suo primo gp in Cina. Il predestinato nel 2010, a soli 23 anni, vince il primo di quattro titoli mondiali. Poi la strada si è fatta in salita, 14 vittorie complessive in cinque anni di gare, ma titoli niente.

Vettel ora lascia, o meglio lascerà alla fine di questo strano 2020, portandosi dietro il rammarico e la delusione per ciò che poteva essere e non è stato.

E le sue parole sembrano addirittura preludere a un possibile addio alle corse, “mi prenderò il tempo necessario per riflettere su cosa sia realmente essenziale per il mio futuro”. Mentre a Maranello guardano già oltre, ricominciando da Leclerc.