Spiagge: Confesercenti, in Liguria si perde il 75% dei posti

(ANSA) – GENOVA, 12 MAG – Con l’applicazione delle linee guida dell’Inail per la sicurezza anti Covid sulle spiagge la Liguria perderebbe il 75% delle postazioni. Lo sottolinea la Fiba Confesercenti ricordando la misura principale indicata: distanza di almeno 5 metri tra una fila di ombrelloni e l’altra, e 4 metri e mezzo tra due ombrelloni della stessa fila. “L’applicazione di simili disposizioni significherebbe la perdita del 75% delle postazioni disponibili sulle spiagge liguri, libere comprese, e renderebbe difficile l’andare al mare, per non parlare, naturalmente, di eventuali turisti in arrivo da fuori regione”, è il commento di Gianmarco Oneglio, presidente di Fiba Liguria. “Abbiamo manifestato all’assessore regionale al Demanio, Marco Scajola, tutte le nostre perplessità e le nostre paure. Ad oggi non saremmo in grado di assicurare l’apertura degli stabilimenti in economicità e sicurezza: queste linee guida non ce lo permettono”, sottolinea Oneglio.