Pugilato: ‘Sono tornato’, Tyson rivuole sfida con Holyfield

(ANSA) – NEW YORK, 12 MAG – “I am back”, sono tornato. Mike Tyson torna a colpire con i suoi guantoni e semina scompiglio sui social media, alimentando le speculazioni su un suo possibile ritorno sul ring. Nel breve filmato su Instagram si vede Iron Mike, 53 anni, in una palestra mentre picchia violentemente contro un sacco in quella che sembra un seduta di allenamento. In realtà Tyson, ritiratosi nel 2005 dopo aver perso contro Kevin McBride, indosserà di nuovo i guantoni ma per un match di beneficenza, “per aiutare – ha detto lui stesso nel post – qualche senzatetto e i pezzi di m… come me”. Tra i gli sfidanti si sono fatti avanti il rugbista degli All Blacks Sonny Bill Williams, che fa anche il pugile ed è stato campione neozelandese, Paul Gallen ma quello più probabile appare Evander Holyfield, che ha ripreso anche lui ad allenarsi. Tyson è stato il più giovane campione di pesi massimi di tutti i tempi quando nel 1986 a soli 20 anni sconfisse Trevor Berbick. Nella sua carriera ha vinto 50 combattimenti su 58. (ANSA).