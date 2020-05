Fauci, rischio reale di un’epidemia fuori controllo

(ANSA) – WASHINGTON, 12 MAG – “Il rischio reale è quello di innescare un’epidemia che non si è più in grado di controllare”. E’ l’allarme lanciato dal virologo Anthony Fauci a proposito della situazione in Usa. “Quello che mi preoccupa è che se nel riaprire non si seguono le varie fasi indicate nelle linee guida sarà difficile evitare nuovi picchi che possono portare a nuovi focolai e a una nuova ondata di contagi”, ha spiegato Fauci. “E ho paura – ha aggiunto – che se non agiamo tutti insieme e ignoriamo le linee guida la situazione, già oggi pessima, possa peggiorare in autunno o in inverno”.