Iran: Zarif, nessun problema su scambio prigionieri con Usa

(ANSA) – TEHERAN, 12 MAG – “Ogni possibile scambio di prigionieri tra Iran e Stati Uniti può avvenire senza problemi e non occorrono negoziati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, confermando che qualunque operazione al riguardo verrebbe condotta attraverso l’ambasciata svizzera a Teheran, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nella Repubblica islamica. Ieri il portavoce dell’esecutivo iraniano Ali Rabiei aveva espresso la disponibilità di Teheran a uno scambio, precisando che non c’è però ancora stata una risposta da parte di Washington. Secondo i media della Repubblica islamica, l’eventuale scambio potrebbe riguardare il 60enne professore iraniano Sirous Asgari e il 47enne ex ufficiale della Marina Usa Michael White.