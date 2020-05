Coronavirus: India annuncia piano rilancio da 270 miliardi

(ANSA) – NEW DELHI, 12 MAG – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato un pacchetto economico da 270 miliardi di dollari per stimolare la crescita e contenere l’impatto della pandemia di coronavirus. Il pacchetto di misure annunciate da Modi in un discorso alla nazione vale circa il 10% del Pil del Paese che è al 50mo giorno di lockdown ed ha superato i 70.000 contagi e i 2.200 morti. Sulla fine del lockdown, prevista per il 18 maggio, e sulle modalità della fase 4, il Premier non ha dato dettaglio, limitandosi ad annunciare che sarà disegnata con regole completamente nuove.