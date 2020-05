Il mondo ringrazia gli infermieri: “Santi della porta accanto”

ROMA. – L’infermiera addormentata con la testa poggiata sul pc, stremata dalla stanchezza; i segni intorno a naso e occhi a causa delle mascherine portate per ore; la pesante tuta anticontagio resa più ‘umana’ dal disegno di un sorriso ed il nome di chi la indossa, per essere anche così più vicini ai pazienti.

L’enorme lavoro degli infermieri, in prima linea per contrastare la pandemia da SarsCov2 in questi mesi, è simboleggiato anche da queste immagini e nella Giornata internazionale a loro dedicata il ‘grazie’ rivolto a questi professionisti è stato corale.

Dal papa alle istituzioni al web, l’abbraccio a questi sanitari più volte definiti ‘eroi’ ha sottolineato il loro ruolo nella gestione dell’emergenza. Senza dimenticare il prezzo pagato: 12mila sono gli infermieri contagiati dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, 39 i decessi e 4 i suicidi.

Papa Francesco li ha definiti per la dedizione dimostrata i “santi della porta accanto”, ringraziandoli per “questo servizio all’umanità”. “Hanno dato esempio di eroicità”, ha affermato il pontefice. E nella prova “durissima che l’Italia si è trovata ad affrontare – ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza – l’impegno speso per vincere questa sfida ha assunto il volto degli infermieri che, insieme ai medici e agli altri professionisti e operatori sanitari, abbiamo visto in prima linea nei giorni più drammatici”.

Un “grazie” agli infermieri, che “ci tengono per mano in ogni momento difficile della nostra vita. Non solo durante questa pandemia, ma sempre”, arriva anche dalla commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides. All’unisono, tutte le forze politiche italiane hanno riconosciuto il loro valore e hanno raccolto all’unanimità l’appello del mondo della cultura per istituire la Giornata dei Camici Bianchi.

A 200 anni dalla nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne, la presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli ha sottolineato che non parliamo di “eroi, ma professionisti veri che hanno voluto dedicare la loro vita all’assistenza di chi è fragile”.

I ‘grazie’ spopolano anche sul web: su TikTok la community ha celebrato il ruolo degli infermieri raccogliendo tanti video che con l’hashtag #grazieavoi hanno totalizzato 32mila visualizzazioni. Ma le celebrazioni non bastano. In Italia, gli infermieri sono “pochi, spesso precari, con scarse retribuzioni e con contratti scaduti da anni nel privato”, ovvero “osannati ma non valorizzati”, è l’atto d’accusa della Funzione Pubblica Cgil che oggi ha organizzato una diretta Facebook in collegamento dagli ospedali.

La retribuzione media del personale sanitario del comparto è di 33.317 euro annuo, ricorda il sindacato, mentre la diminuzione del personale in sanità, tra il 2009 e 2018, è stata di 44 mila unità. La gratitudine “non basta” anche secondo il segretario Uil Carmelo Barbagallo ed il sindacato di categorie Nursind – sul cui sito campeggia un grande collage-manifesto che immortala, in una foto mosaico, ben 515 infermieri al lavoro -chiede stipendi “equi”.

Una prima risposta potrebbe arrivare con il dl Rilancio nel quale il Governo prevede di introdurre una forma di sostegno al reddito per medici, infermieri e operatori. La Giornata internazionale si conclude con l’iniziativa lanciata dal Global Nurses United, la Federazione mondiale dei sindacati infermieristici: una veglia internazionale online ricorderà i colleghi morti a causa della pandemia.

