Coronavirus: sale a 6 bilancio vittime tra suore Sanremo

(ANSA) – SANREMO, 12 MAG – Sale a sei il bilancio delle vittime del Coronavirus tra le suore Figlie della Sapienza a Sanremo. Dopo alcune settimane di terapia intensiva, infatti, è mancata anche suor Grazia, ultraottantenne, ex insegnante, che come le altre sue consorelle – Lorenza, Ernesta, Eugenia, Ines e Giuliana – era domiciliata presso l’Istituto Sedes, un’ex scuola adibita a casa di riposo per religiose. “La conoscevamo tutti come una storica e assidua partecipante ai pellegrinaggi di Lourdes – ha detto il vescovo diocesano, Antonio Suetta -. Era una persona dotata di ottime capacità di relazione e amicizia, sapeva stare vicino alle persone e per questo motivo era molto apprezzata”. (ANSA).