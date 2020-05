Attaccato ospedale Msf di Kabul, 2 neonati tra 16 morti

ROMA. – Un militare in mimetica e giubbotto antiproiettile che porta in braccio, in salvo, un neonato avvolto in un lenzuolino bianco macchiato di sangue. Non si sa se il piccolo appena venuto alla luce sia o no ferito. Ma è questa l’immagine simbolo della violenza cieca che una volta ancora ha sconvolto un Afghanistan che, di strage in strage, insegue una pace impossibile.

L’attacco al reparto maternità di un ospedale di Kabul gestito da Medici senza frontiere che ha ucciso due neonati e altre 14 persone tra mamme e infermiere e quello suicida a un funerale a Nangarhar con 24 morti, hanno provocato la risposta immediata del presidente Ashraf Ghani che ha ordinato la ripresa dell’offensiva contro i talebani e tutti gli altri gruppi ribelli, Isis in testa, che ha rivendicato la strage in ospedale.

Erano le 10 di mattina quando a Dasht-e-Barchi, in uno degli ospedali più affollati della capitale afghana, un commando di terroristi armati travestiti da poliziotti ha lanciato una bomba all’entrata e poi è entrato sparando in ogni stanza, su chiunque, sulle mamme uscite dalla sala parto, sui piccoli appena nati, su infermiere e parenti. Una strage. Decine i feriti, un centinaio coloro che sono stati soccorsi tra cui tre stranieri, dalle forze di sicurezza afghane.

“Gli spari sono tra i primi suoni che hanno udito questi neonati nel loro primo giorno di vita”, ha osservato amaro in un tweet Shaharzad Akbar, presidente della Commissione indipendente per i diritti umani dell’Afghanistan. “Sedici donne e bambini sono state martirizzate e sedici altri civili sono stati feriti nel barbaro attacco terroristico di oggi”, ha annunciato Feroz Bashiri, direttore del dipartimento informazione del governo.

“Malvagità”, ha definito l’attacco Medici senza Frontiere che gestisce la maternità dell’ospedale, “unica struttura per i parti di emergenza e con complicazioni in un quartiere con una popolazione di oltre un milione di persone”.

L’ospedale era ancora nel caos quando è arrivata la noticia di un secondo attacco. Questa volta un kamikaze, che si è fatto esplodere tra la folla che partecipava al funerale di un comandante di polizia nella provincia orientale di Nangarhar, non lontano da Jalalabad. Almeno 24 morti e 68 feriti il bilancio, che potrebbe salire ancora.

I talebani hanno fatto sapere di non avere nulla a che fare con gli attacchi, mentre l’Isis – riportano media locali – ha rivendicato il massacro in ospedale. E se la rivendicazione è verosimile, poiché la struttura si trova in un quartiere di Kabul ovest abitato dalla minoranza sciita Hazara più volte presa di mira dalla branca afghana dello Stato Islamico, la paternità della strage al funerale rimane dubbia.

L’Isis ha perso molta della sua forza nell’area di Nangarhar in seguito alle offensive delle forze di Kabul, di quelle americane e degli stessi talebani. Questi ultimi, nell’accordo firmato in febbraio con gli Stati Uniti, si sono impegnati non attaccare né le forze Usa né quelle Nato, ma non quelle afghane.

E mentre l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell ha parlato di “atti malvagi” che “mostrano un livello spaventoso di disumanità” e dalla Nato è arrivata la ferma condanna degli attacchi contro “civili innocenti”, il presidente Ashraf Ghani ha dato l’unica risposta possibile all’ennesima prova di forza.

“Ho ordinato alle forze di sicurezza di mettere fine al loro assetto di difesa attiva, di ritornare all’assetto offensivo e di riprendere le operazioni contro il nemico”.

